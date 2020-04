Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (523) Mehrere Personaldienstleistungsunternehmen in Deutschland erpresst - Festnahme eines dringend Tatverdächtigen

Mittelfranken (ots)

Gemeinsame Pressekonferenz des Polizeipräsidium Mittelfranken und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth per Livestream

Seit Dezember 2019 gingen mehrere Erpressungsschreiben bei einem Personaldienstleistungsunternehmen mit Sitz in Mittelfranken ein. Bei den intensiv geführten Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei konnten Zusammenhänge mit vier weiteren gleichgelagerten Erpressungen in Nordrhein-Westfalen und Hessen festgestellt werden. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth konnte nun ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden.

Herr Polizeipräsident Roman Fertinger, die Leiterin des Kriminalfachdezernates 2, Frau Kriminaloberrätin Martina Sebald und Herr OStA Engl, stellv. Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, geben am

Dienstag, 21.04.2020, 11:00 Uhr, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, die per Livestream auf der Facebook Seite des PP Mittelfranken

https://de-de.facebook.com/polizeimittelfranken/

übertragen wird, die näheren Details bekannt.

Für Journalisten besteht die Möglichkeit, über die E-Mail-Adresse

pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

oder über die bekannte Telefonnummer 0911 2112-1030 ihre Fragen an die Podiumsteilnehmer nach deren Statements zu stellen.

Elke Schönwald/n

