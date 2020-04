Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (462) Exhibitionist trat in Veitsbronn auf - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots)

Am Sonntagabend (05.04.2020) trat ein Exhibitionist zweimal einer Frau in Veitsbronn (Lkrs. Fürth) gegenüber. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine Frau war am Sonntagabend zu Fuß von Seukendorf nach Veitsbronn unterwegs. Gegen 18:15 Uhr bemerkte sie einen Mann, welcher auf einem Parkplatz in der Stockäckerstraße stand und sich in schamverletzender Weise zeigte. Die Frau setzte ihren Weg fort und sah den gleichen Mann etwas später, wieder auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Seukendorfer Straße, kurz vor den Bahngleisen stehend. Auch hier manipulierte der Mann in schamverletzender Weise an seinen Genitalien.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftige Statur, helle Hautfarbe, trug eine Brille und einen 3-Tages-Bart. Der Mann war mit einer blauen Jeans, einem graufarbenen langärmeligen Oberteil und einer grauen Wollmütze ohne Muster bekleidet. Möglicherweise war der unbekannte Mann mit einem weißen Kastenwagen (ähnlich VW Caddy) unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell