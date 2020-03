Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (392) Waschmaschine ausgebrannt - keine Personen verletzt

Nürnberg (ots)

Am späten Vormittag geriet gestern (19.03.2020) aus noch unklarer Ursache eine Waschmaschine im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kettelersiedlung in Brand. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Kurz nach 11:00 Uhr wurde das Feuer im Waschkeller des Mehrfamilienhauses in der Leerstetter Straße durch die starke Rauchentwicklung bemerkt und Anwohner verständigten die Feuerwehr. Alle anwesenden Bewohner konnten sich rechtzeitig unverletzt aus dem Gebäude retten. Die Nürnberger Berufsfeuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht, jedoch wurden die Kellerräume und auch Teile der Gebäuderückwand stark verrußt.

Nach vorläufigen Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell