POL-MFR: (344) Streit zwischen Fahrradfahrer und Autofahrer eskaliert - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (05.03.2020) kam es in der Innenstadt aufgrund eines Überholvorgangs zwischen einem PKW-Fahrer und einem Fahrradfahrer zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Radfahrer zwei Fahrzeuge beschädigte. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Kurz nach 18 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit einem 41-jährigen Autofahrer am Fürther Tor in Streit geraten. Der Unbekannte beschädigte mehrfach unter anderem mit seinem Fahrrad nicht nur den Wagen des 41-Jährigen, sondern auch noch einen geparkten Kleinwagen in der Willstraße.

Es entstand nach bisherigen Ermittlungen an beiden Fahrzeugen Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank. Er trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Fahrradhelm mit aufgesetztem Helmlicht sowie eine graue Wind- bzw. Regenjacke.

Bei dem Fahrrad handelte es sich laut Beschreibung um ein sog. Lastenfahrrad mit einer Aufbewahrungsbox am Lenker. Das Vorderrad war deutlich kleiner als das Hinterrad des Lastenfahrrades.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet nun Zeugen, welche die Tat ausgehend von der Schlotfegergasse über den Plärrer zur Willstraße beobachtet haben, oder weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge an dieser Wegstrecke abgestellt waren und nun möglicherweise Schäden aufweisen, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911/2112-6115 zu melden.

Stefan Lang/n

