POL-MFR: (335) Einbruch in Geschäft in der Nürnberger Innenstadt - beträchtlicher Entwendungsschaden

In der Nacht von Montag (09.03.2020) auf Dienstag (10.03.2020) brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Innenstadt ein und erbeuteten Diebesgut in mindestens sechsstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen ca. 20:00 Uhr und 06:00 Uhr drangen Unbekannte in ein Haushalts- und Porzellanwarengeschäft in der Königstraße Ecke Findelgasse ein. Es wurden wertvolle Porzellanstücke entwendet, der entstandene Beuteschaden dürfte im mindestens sechsstelligen Bereich liegen.

Die Täter gelangten über den Seiteneingang in der Findelgasse in das Geschäft. Der Abtransport der erbeuteten Gegenstände muss mittels eines Lieferwagens oder Ähnlichem erfolgt sein. Dieser dürfte zum Zeitpunkt der Tat im nahen Umfeld bzw. eventuell direkt vor dem Geschäft geparkt gewesen sein.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Sie bittet in diesem Zusammenhang dringend um Zeugenhinweise.

Wer hat im besagten Tatzeitraum (Abend bzw. Nacht von Montag auf Dienstag) in der Königstraße / Findelgasse auffällige Beobachtungen gemacht? Wem ist ein dort geparkter Transporter / Lieferwagen aufgefallen, in den eventuell sogar Gegenstände eingeladen wurden?

Personen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

