Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (302) Unfallflucht - die Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Samstag (29.02.2020) auf Sonntag (01.03.2020) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Nürnberger Innenstadt geparkten Pkw und flüchtete. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen des Unfalls.

Der geschädigte Pkw, ein grauer Mercedes C 220 d mit Nürnberger Kennzeichen, war in der Dr.-Kurt-Schumacher Straße (ca. gegenüber des Kaufhauses KIK) am Fahrbahnrand in östlicher Richtung geparkt. In der Zeit zwischen Samstag, 21:30 Uhr und Sonntag 00:00 Uhr, wurde der geparkte Pkw angefahren, wodurch die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/6583 - 1530 mit der Verkehrspolizei Nürnberg in Verbindung zu setzen.

Janine Mendel/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell