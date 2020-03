Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (283) Fallklärung von Sabotageakten an Maishäckslern; hier: Erinnerung an Einladung zur Pressekonferenz am 03.03.2020

Mittelfranken (ots)

Seit 2017 kam es in Mittelfranken immer wieder zu Sabotageaktionen an Maishäckslern mit zum Teil sehr hohem Sachschaden. Die intensiv geführten Ermittlungen der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch führten nun in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zu einer ersten Fallklärung.

Der Polizeipräsident von Mittelfranken, Herr Roman Fertinger, wird gemeinsam mit Frau Antje Gabriels-Gorsolke, Oberstaatsanwältin als Hauptabteilungsleiterin, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, und Kriminalrat Wolfgang Kneißl, stellv. Sachbereichsleiter, Sachgebiet E 3 - Verbrechensbekämpfung, am

Dienstag, 03.03.2020, 11.00 Uhr, im Polizeipräsidium Mittelfranken, Richard-Wagner-Platz 1, 90443 Nürnberg, Besprechungsraum 3.32 im Rahmen einer Pressekonferenz

Einzelheiten zum Fallgeschehen bekannt geben.

Die Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Elke Schönwald/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell