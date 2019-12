Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1796) Schadensträchtiger Einbruch in Elektronikfachmarkt scheint geklärt

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 1015 am 24.07.2019 berichtet, brachen Unbekannte im Juli 2019 in einen Erlanger Elektronikfachmarkt im Stadtteil Büchenbach ein. Eine gesicherte DNA-Spur führte nun zu einem Tatverdächtigen.

In den frühen Morgenstunden des 22.07.2019 verschafften sich zunächst Unbekannte gewaltsam Zugang über das Dach des Marktes zu den Verkaufsräumen. Dort brachen sie eine Verkaufsvitrine auf und entwendeten hochwertige Fotoausrüstung im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 5.000 EUR. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort in der Frauenauracher Straße.

Die akribische Spurensicherung am Tatort machte sich nun bezahlt. Eine Auswertung durch das Bayerische Landeskriminalamt führte die Ermittler nun zu einem 36-jährigen Tatverdächtigen. Am Tatort gesichertes DNA-Material konnte dem 36-Jährigen zugeordnet werden. Die Ermittlungen bzgl. möglicher Mittäter dauern an.

Der in Deutschland wohnsitzlose Tatverdächtige ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Die Kriminalpolizei fahndet nach ihm.

Michael Hetzner/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell