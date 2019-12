Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1787) Geldbörse entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Samstagfrüh (14.12.19) hat ein unbekannter Täter einer Rentnerin die Geldbörse entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 09:20 Uhr war die Rentnerin mit ihrem Rollator in der Normannenstraße unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde, dass sie etwas verloren hätte. Als sie sich umdrehte, hielt sie der Mann plötzlich am Arm fest. Als die Rentnerin den Unbekannten energisch aufforderte, sie loszulassen, ging der Mann in Richtung Gudrunstraße davon. Jetzt stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse mit etlichen persönlichen Papieren und einem geringen Bargeldbetrag aus ihrer Handtasche fehlte.

Den Unbekannten konnte die Dame wie folgt beschreiben:

Etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Er trug eine dunkelblaue Jacke und eine Schirmmütze

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell