Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1736) Mutmaßliche Diebesbande festgenommen

Lauf an der Pegnitz (ots)

Am Freitagnachmittag wurden an einer Autobahnraststätte zwei Pkw kontrolliert, in denen zahlreiche Werkzeuge vorgefunden wurden, die aus Baustelleneinbrüchen stammen. Gegen vier Männer wurde Haftbefahl erlassen.

Kurz vor 17:00 Uhr wurden die beiden Pkw von Beamten der PI Lauf kontrolliert. Für die zahlreichen Werkzeuge konnten die Insassen keinen Eigentumsnachweis vorlegen und so wurden die Gegenstände sichergestellt und die vier rumänischen Staatsbürger zur Dienststelle gebracht.

Einzelne Werkzeuge konnten mittlerweile einem Containeraufbruch an einer Baustelle an der Anschlussstelle Fischbach zugeordnet werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 25 und 32 Jahren einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl und die Tatverdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Während der Sachbearbeitung wurden noch weitere Baustelleneinbrüche in der Umgebung gemeldet. Ob diese auch dem Quartett zugeordnet werden können, müssen weitere Ermittlungen zeigen. / Rainer Seebauer

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell