Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1715) Einbruch in Schwaig - Zeugen gesucht

Lauf an der Pegnitz (ots)

Am gestrigen Dienstag (03.12.2019) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Schwaig (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Die Täter drangen zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldlust ein. Die Unbekannten gelangten vermutlich über die Hauseingangstüre ins Treppenhaus und brachen dann die Wohnungseingangstüre im 2. OG auf. Sie durchwühlten anschließend die gesamte Wohnung und flüchteten mit mehreren tausend Euro Beute.

Ein Nachbar konnte gegen 11:30 Uhr zwei Männer beobachten, welche womöglich mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: ca. 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß, südländisches Aussehen, kurze Haare, ohne Brille, trug beige Jacke (evtl. Lederjacke).

Person 2: ca. 25 Jahre alt, etwa 160 - 165 cm groß, südländisches Aussehen, glatte zurückgekämmte Haare, ohne Brille, ohne Bart, trug eine blaue, sehr enge Jeans und eine schwarze Jacke.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernahm die Spurensicherung und die Ermittlungen. Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0911 2112 - 3333 zu melden.

Michael Hetzner/n

