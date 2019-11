Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1649) Messerstiche gegen Hund - Mutmaßlicher Täter identifiziert

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 1641 berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Mann in der Nacht zum Donnerstag (21.11.2019) im Rahmen einer Auseinandersetzung im Stadtteil Ludwigsfeld einen 56-jährigen Hundehalter und dessen Hund verletzt. Beamten des Unterstützungskommandos Mittelfranken gelang es bereits im Laufe des gleichen Tages einen Tatverdächtigen zu identifizieren.

Die Streife des Unterstützungskommandos war in den gestrigen Abendstunden im Nürnberger Bleiweißviertel unterwegs. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung zu dem unbekannten Hundehalter fiel den Polizisten ein Mann auf, der dort mit einem belgischen Schäferhund unterwegs war. Als sie den 44-jährigen Mann anhielten und mit ihrem Verdacht konfrontierten, gestand der Mann ein, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Auch das mutmaßliche Tatmesser konnte in diesem Zusammenhang sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost richten sich nun gegen den dringend tatverdächtigen 44-Jährigen. Zwischenzeitlich mussten die Ermittler allerdings erfahren, dass der angegriffene Hund seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Michael Konrad/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell