Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1555) Kinder sexuell belästigt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Sonntagnachmittag (03.11.2019) belästigte ein bislang noch unbekannter Mann zwei Kinder am Nürnberger Plärrer in sexueller Weise. Die Kripo Nürnberg sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Die beiden Mädchen hielten sich gegen 17:30 Uhr auf der Straßenbahninsel am Plärrer auf und wurden von dem Unbekannten zunächst nur nach dem Weg gefragt. Als die Mädchen bereitwillig Auskunft erteilten (das Gespräch wurde auf Russisch geführt), kam es zu verbalen sexuellen Belästigungen. Plötzlich fasste der Unbekannte ein Mädchen an und berührte es unsittlich. Daraufhin flüchtete er. Die Geschädigten blieben unverletzt.

Beschreibung des Mannes:

Ca. 40 - 50 Jahre alt, ca. 165 - 170 cm groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare, trug eine Baseballcap und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jeans und einer schwarzen oder dunkelbraunen Jacke. Er führte ein Fahrrad mit sich, auf dem er nach der Tat flüchtete.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Bert Rauenbusch / mc

