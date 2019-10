Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1528) Trickdiebe bestehlen Seniorin - Kriminalpolizei warnt vor "Zetteltrick-Masche"

Nürnberg (ots)

Eine ältere Dame wurde am Montagnachmittag (28.10.2019) im Nürnberger Stadtteil Röthenbach Ost Opfer von dreisten Trickdieben. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor der sogenannten "Zetteltrick-Masche".

Gegen 14:00 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Wohnungstür einer Seniorin in der Rednitzstraße und bat diese um einen Zettel für eine Nachricht. Daraufhin ließ die Seniorin die Unbekannte bereitwillig in ihre Wohnung, um in der Küche den besagten Zettel auszuhändigen. Hier diktierte die Unbekannte der Seniorin noch Dinge, welche sie auf den Zettel notieren sollte. Aller Wahrscheinlichkeit nach verschaffte sich währenddessen eine weitere Person über die nur angelehnte Tür Zutritt zur Wohnung. So gelangte das Duo an eine hohe Summe Bargeld sowie Schmuck im Wert von über tausend Euro. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht.

Die Seniorin konnte die Frau wie folgt beschreiben:

Sie ist etwa 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, trägt nackenlange Haare und sprach Deutsch. Zu der zweiten Person liegt keine Personenbeschreibung vor.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Trickdiebstahl der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 und warnen vor der perfiden Masche der Betrüger.

Tipps:

- Bei angeblicher Notlage: Rufen Sie selbst die Polizei oder den Rettungsdienst.

- Bei Klingeln: Sehen Sie durch den Türspion, sprechen Sie mit dem Fremden über die Sprechanlage oder die Türsperre.

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

- Bei Bitten um einen Zettel, ein Wasserglas oder Ähnliches: Reichen Sie die Sachen nach draußen.

- Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Nachbarn oder Bekannte hinzu.

- Sollten die Besucher aufdringlich werden: Machen Sie auf sich aufmerksam, rufen Sie laut um Hilfe, werden Sie energisch.

- Sollten Sie trotz aller Vorsicht Opfer der dreisten Trickbetrüger geworden sein, verständigen Sie umgehend die Polizei und erstatten Anzeige.

Michael Hetzner/n

