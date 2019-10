Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1423) Randale in Gaststätte - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (12.10.2019) randalierte ein Gast in einem Nürnberger Innenstadtlokal. Er bedrohte die Wirtin mit einer Glasflasche und wurde festgenommen. Gegen 01:00 Uhr wurde ein stark alkoholisierter Mann in einer Gaststätte nahe des Plärrers durch die Wirtin aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Daraufhin versuchte der 32-Jährige die Frau mit einer Whiskyflasche zu schlagen. Der hinzugerufenen Streife gegenüber zeigte sich der Mann ebenfalls sehr aggressiv, sodass ihm ein Platzverweis erteilt wurde. Wenige Minuten später betrat er eine andere Gaststätte in der Nähe und wollte auch diese nach Aufforderung durch die Polizei nicht verlassen. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Hierzu mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Janine Mendel, sg

