POL-MFR: (1397) Seniorin Geldbörse entrissen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entriss am Montagmorgen (07.10.2019) einer Seniorin in der Nürnberger Südstadt die Geldbörse und flüchtete. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Die 74-jährige Frau war kurz nach 08:00 Uhr in der Sperberstraße unterwegs und hielt ihre Geldbörse in der Hand. Plötzlich lief an ihr der Täter vorbei und entriss ihr die Börse. Danach rannte er in Richtung Pillenreuther Straße davon. Zuvor versetzte er der Frau noch einen Stoß in den Rücken. Dadurch verspürte die Frau Schmerzen, brauchte aber nicht ärztlich versorgt zu werden.

Beschreibung des Täters:

Ca. 175 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, dunkelblauer Jeans und schwarzen Turnschuhen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Bert Rauenbusch/n

