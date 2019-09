Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1341) Haftanträge gegen zwei mutmaßliche Ladendiebe gestellt

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (23.09.2019) sorgten zwei Ladendiebe unabhängig voneinander für Polizeieinsätze in der Nürnberger Innenstadt. Gegen beide wurde Haftantrag gestellt. Gegen 13:00 Uhr fiel dem Ladendetektiv eines Geschäfts in der Karolinenstraße ein Mann auf, welcher ein hochwertiges Parfüm im Wert von über 200 Euro in seinen Rucksack steckte und ohne zu bezahlen das Weite suchte. Der Detektiv verfolgte den Mann, holte ihn ein und hielt ihn an seiner Jacke fest. Daraufhin begann der Täter um sich zu schlagen, riss sich los und flüchtete erneut. Im Rahmen der Fahndung konnte der 35-jährige Tatverdächtige durch Polizeibeamte festgenommen werden. Der Detektiv blieb unverletzt.

Gegen 15:25 Uhr kam es zu einem weiteren Ladendiebstahl, ebenfalls in der Nürnberger Innenstadt. Der 38-jährige Tatverdächtige packte zwei hochwertige Jacken (Wert ca. 600 Euro) in seinen Rucksack und wollte das Geschäft verlassen. Dies wurde von einem Ladendetektiv beobachtet, der den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Da beide Männer keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth jeweils Haftantrag. Die mutmaßlichen Ladendiebe werden dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Gegen die Männer werden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Körperverletzung bzw. des Ladendiebstahls eingeleitet.

Janine Mendel, sg

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell