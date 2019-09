Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1243) Versuchter Einbruch scheint geklärt

Nürnberg (ots)

Der versuchte Einbruch in ein An- und Verkaufsgeschäft in der Nürnberger Südstadt scheint geklärt. Anhand einer Tatortspur konnten Nürnberger Kriminalbeamte einen 47-jährigen Osteuropäer als dringend Tatverdächtigen ermitteln.

Am frühen Morgen des 10.04.2019 erwachte ein Zeuge, weil er verdächtige Geräusche an dem Geschäft im Hummelsteiner Weg hörte. Als er zum Fenster hinaussah, erkannte er einen unbekannten Mann, der ein Loch in die Fensterscheibe des Ladens geschlagen hatte. Als der Täter den Zeugen bemerkte, flüchtete er.

Bei der anschließenden Tatortaufnahme gelang es Fachleuten der Nürnberger Kriminalpolizei, Fingerabdrücke zu sichern. Einen dieser Abdrücke ordnete man nun vor kurzem dem 47-jährigen Beschuldigten zu. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Zurzeit ist er allerdings unbekannten Aufenthalts. Nach ihm wird gefahndet.

Bert Rauenbusch/gh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell