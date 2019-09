Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1239) Mann entblößt sich vor Kindern - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (02.09.2019) zeigte sich ein unbekannter Mann im Nürnberger Westen Kindern gegenüber in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Eine Gruppe von fünf Kindern hielt sich gegen 20:15 Uhr auf einem Spielplatz in der Redtenbacherstraße auf, als ihr ein Mann gegenüber trat und sich in unsittlicher Art und Weise zeigte. Der Unbekannte befand sich in Begleitung einer Frau.

Die Kinder gingen daraufhin nach Hause und offenbarten sich ihren Eltern. Eine Fahndung im Tatortbereich verlief erfolglos.

Beschreibung des Täters:

Ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkelhäutig, lockige, dunkle, kurze Haare. Er trug ein graues T-Shirt mit Camouflage-Aufdruck (Tarnmuster), schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Er führte eine Flasche mit gelben Inhalt mit sich.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Tatverdächtigen machen können oder diesen ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegengenommen.

Janine Mendel/n

