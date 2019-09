Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1227) Betrunkener randaliert bis zur Bewusstlosigkeit

Nürnberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (01.09.2019) verlor in Nürnberg ein 21-Jähriger Betrunkener die Kontrolle über sein Handeln. Er musste letztendlich wegen Eigengefährdung in fachärztliche Behandlung übergeben werden.

Der 21-Jährige wurde gegen 01:45 Uhr von einer Streifenbesatzung, mit gut zwei Promille erheblich alkoholisiert, auf der Fahrbahn der Fürther Straße liegend angetroffen. Da er sich offenbar alkoholbedingt in einer hilflosen Lage befand und sich zusehends aggressiv gebärdete, sollte er zum Eigenschutz bis zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam genommen werden.

Im weiteren Verlauf trat der 21-Jährige nach Polizeibeamten, beleidigte und bespuckte diese und beschädigte ein Streifenfahrzeug mit Fußtritten. Der Mann musste letztendlich gefesselt zur Polizeiinspektion Nürnberg-West gefahren werden.

Nach einer ärztlichen Begutachtung des Mannes durch den Ärztlichen Beweissicherungsdienst schlug der 21-Jährige seinen Kopf derart gegen die Gitterstäbe der Gewahrsamszelle, dass er für kurze Zeit das Bewusstsein verlor. Hierdurch wurde er leicht verletzt.

Nach ärztlicher Versorgung wurde der Mann wegen Eigengefährdung in die Obhut einer Fachklinik übergeben.

Er muss sich zudem unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Polizeibeamte kamen nicht zu Schaden. / Michael Petzold

