Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1170) Kontoauszugsdrucker beschädigt und Drogen mitgeführt

Nürnberg (ots)

Mit einem ungewöhnlichen Fall der Sachbeschädigung beschäftigt sich die Nürnberger Kriminalpolizei. Ein 52-Jähriger hatte am frühen Montagmorgen (19.08.2019) einen Kontoauszugsdrucker beschädigt.

Kurz nach Mitternacht teilten Zeugen der Einsatzzentrale Mittelfranken eine verdächtige Person mit, die sich in einer Bankfiliale in der Rückertstraße an einem Automaten zu schaffen machen soll. Noch vor Eintreffen der Polizeistreifen war der Verdächtige zunächst unerkannt geflüchtet. Die Polizeibeamten stellten jedoch einen beschädigten Kontoauszugsdrucker fest und fahndeten nach dem Unbekannten.

Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung trafen die Polizisten wenig später einen 52-jährigen Mann im Nahbereich an. U.a. aufgrund vorliegender Videoaufnahmen konnte der 52-Jährige zweifelsfrei als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er gab an, dass er die Karte seiner Krankenversicherung in den Automat eingeführt hatte und diese eingezogen wurde. Daraufhin hatte er auf unbekannte Weise versucht, das Gerät gewaltsam zu öffnen, was ihm schließlich auch gelang.

Am beschädigten Kontoauszugsdrucker entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Bei einer Durchsuchung des augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden Mannes stellten die Polizeibeamten einige hundert Gramm sog. Kräutermischungen sicher.

Der 52-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Wolfgang Prehl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell