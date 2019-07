Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (926) Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung in Münchener U-Bahn (Linie 6 stadtauswärts)

Mittelfranken / München (ots)

Wie bereits mit Meldung Nr. 1879 vom 11.12.2018 durch das Polizeipräsidium München berichtet, kam es am 08.12.2018, gegen 14.20 Uhr, in einer U-Bahn, die sich auf dem Weg zum Fußballstadion in Fröttmaning befand, zu einer gefährlichen Körperverletzung und einer Beleidigung.

Vier Fußballfans, die augenscheinlich Fans vom 1. FC Nürnberg waren, sangen laut. Ein 21-Jähriger aus Bremen bat die vier Personen, leiser zu sein. Daraufhin wurde er von ihnen beschimpft und als "Transe" beleidigt. Möglicherweise war eine LGBT-feindliche Motivation dafür verantwortlich. Nach der Einschätzung des Geschädigten könnte die Beleidigung aufgrund einer von ihm mitgeführten Handtasche erfolgt sein. Im weiteren Verlauf wurde er von den Tatverdächtigen geschlagen und dabei verletzt. Am U-Bahnhof Universität zogen zwei Zeugen den Verletzten aus der U-Bahn. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die veröffentlichen Fotos der Tatverdächtigen wurden von dem Geschädigten gemacht.

Bilder der Tatverdächtigen: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/index.html/299385

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium München

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ettstraße 2-4

80333 München



Der Jourdienst ist für die Polizeibeamten der Münchner Polizei sowie

für die Vertreter der Medien rund um die Uhr erreichbar.



Die Bürozeiten sind werktags von 07.15 bis 18.00 Uhr und an Sonn- und

Feiertagen, auf die ein Werktag folgt, von 09.00 bis 13.00 Uhr.



Tel.: 089 / 29 10 - 24 32

Fax: 089 / 29 10 - 48 06



Außerhalb dieser Zeit und bei Pressebetreuung vor Ort führt der

Bereitschaftsdienst ein Mobiltelefon mit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell