Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (909) Sachbeschädigung an Parteibüro - Kripo ermittelt

Hilpoltstein (ots)

Unbekannte bewarfen am vergangenen Wochenende ein Parteibüro in Allersberg (Lkrs. Roth) mit Eiern. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt in dieser Angelegenheit.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 15:00 Uhr (29.06.2019) und Sonntag, 17:00 Uhr (30.06.2019), bewarfen bislang unbekannte Täter ein Parteibüro am Marktplatz in Allersberg mit Eiern. Dabei wurden ein Schaufenster und der Fensterrahmen beschmutzt. Der Sachschaden wird auf ca. 50 - 100 EUR beziffert.

Das zuständige Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder denen im relevanten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Hetzner

