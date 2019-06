Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (884) Exhibitionist aufgetreten

Erlangen (ots)

Am Freitagabend (28.06.2019) ist im Erlanger Stadtteil Burgberg ein Exhibitionist aufgetreten. Unerkannt gelang ihm die Flucht.

Ein Mann fuhr gegen 17:45 Uhr mit dem Fahrrad durch den Kinderspielplatz Am Eichenwald, dabei fiel ihm ein Unbekannter auf der komplett entkleidet mit bis zu den Knien heruntergezogener Unterhose auf einem Stein saß und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Beim Anblick des Fahrradfahrers erschrak der Unbekannte, zog seine Unterhose hoch und verschwand in einem Gebüsch. Zu dieser Zeit befanden sich keine weiteren Personen am Spielplatz.

Täterbeschreibung: 40 - 50 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, schlank, gebräunt, schulterlange graublonde Haare, gepflegte Erscheinung.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Erlangen. Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333. / Robert Sandmann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell