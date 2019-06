Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (812) Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen - Polizei sucht Radfahrer

Lauf an der Pegnitz / Hersbruck (ots)

Gestern Abend (12.06.2019) nahm die Polizei zwei mutmaßliche Rauschgifthändler in Speikern (Gemeindeteil Neunkirchen am Sand, Lkrs. Nürnberger Land) fest. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang nach einem Radfahrer.

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen erlangten die Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Schwabach Kenntnis über zwei mutmaßliche Rauschgifthändler, die gestern mit Unterstützung von Spezialkräften des Bayerischen Landeskriminalamts kontrolliert werden sollten. Nachdem die beiden Männer mit dem Auto flüchteten, mussten die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden. Sie konnten Fahrer und Beifahrer des grauen Audi A3 schließlich gegen 19:30 Uhr in Speikern vorläufig festnehmen. Auch ein Polizeihubschrauber war eingesetzt.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten größere Mengen verschiedener Betäubungsmittel. Das Rauschgift sowie das Auto der Tatverdächtigen wurden sichergestellt.

Auf der Flucht gefährdete der 26-jährige Fahrer des Audi in einem Waldstück zwischen Speikern und Reichenschwand (Lkrs. Nürnberger Land) einen Radfahrer. Die Polizei bittet diesen Radfahrer dringend, sich umgehend mit ihr unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Die 24- und 26-Jährigen müssen sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren - unter anderem wegen Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz - verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werden sie im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Alexandra Federl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell