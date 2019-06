Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (764) Kirchweihfestzug in Nürnberg-Mögeldorf - Verkehrshinweise

Nürnberg (ots)

Am kommenden Freitag, dem 07.06.2019, findet im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf der Kirchweihfestzug statt. Dabei kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr ziehen die Festzugsteilnehmer vom Tiergartenparkplatz über die Schmausenbuckstraße zum Mögeldorfer Plärrer. Dort überquert der Zug die Ostendstraße und biegt wenig später entgegen der üblichen Fahrtrichtung nach rechts in die Mögeldorfer Hauptstraße ein. Weiter geht es dann in der Flußstraße bis zum Ziel am Kirchweihplatz.

Vor dem Start des Festzuges trifft sich ein Teil der Teilnehmer in der Dientzenhoferstraße und bewegt sich im Anschluss zum Start an den Tiergartenparkplatz.

Beamte der Nürnberger Polizei sorgen für den verkehrssicheren Ablauf des Zuges und werden dazu temporäre Straßensperren errichten. Der Mögeldorfer Plärrer wird bei Eintreffen der Zugwagen für den Verkehr gesperrt werden.

Ortskundige Kraftfahrer werden gebeten, die Aufzugsstrecke zu meiden und großräumig zu umfahren.

