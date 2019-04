Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (506) Drogen aufgefunden - vier Festnahmen

Nürnberg (ots)

Beamte der PI Nürnberg-West nahmen gestern Abend (11.04.2019) in Nürnberg-Schweinau vier Personen fest. Sie stehen im Verdacht, Drogen sowohl gehandelt als auch konsumiert zu haben.

Nach einem Hinweis suchten die Beamten das Anwesen in der Turnerheimstraße gegen 19:30 Uhr auf und durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Wohnung. Darin hielten sich vier Personen im Alter zwischen 23 und 28 Jahren auf. In den Räumen fanden sich mehrere Gramm Drogen sowie Bargeld, das aus Drogengeschäften stammen dürfte. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an.

Gegen einen Anwesenden (28) bestand Haftbefehl, der vor Ort vollstreckt wurde. Das Quartett wurde zur Dienststelle gebracht und amtsbehandelt. Nach vorläufigem Abschluss der Sachbearbeitung durften drei Beschuldigte wieder gehen. Der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.

Die abschließende Sachbearbeitung übernahm das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg.

Bert Rauenbusch/n

