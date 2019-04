Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (451) Einbruch in Firma - Fallaufklärung

Schwabach (ots)

Bereits im Mai 2018 entwendeten bislang unbekannte Täter Reifen und Räder von einem Firmengelände im Landkreis Roth. Die Schwabacher Kriminalpolizei konnte jetzt einen dringend Tatverdächtigen ermitteln.

Unbekannte brachen zwischen dem 19.05.2018 und 22.05.2018 in das Gelände einer Firma in Wendelstein ein. Dort entwendeten sie Reifen und Räder im Wert von gut 17.000 EUR.

Die akribische Spurensicherung am Tatort machte sich nun bezahlt. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelte einen 19-jährigen Tatverdächtigen als Spurenverursacher. Der Mann sitzt bereits wegen anderer Delikte in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Er muss sich nun in einem weiteren Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Michael Hetzner/n

