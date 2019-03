Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (401) Polizeibeamte in Ausbildung stoppen flüchtigen Ladendieb

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (23.03.2019) stoppten Polizeibeamte in Ausbildung einen flüchtigen Ladendieb in der Nürnberger Innenstadt. Hierbei kamen Sie einem Ladendetektiven zu Hilfe.

Gegen 17:00 Uhr befanden sich zwei Polizeibeamte in Ausbildung in ihrer Freizeit im Bereich des Ludwigplatzes. Hier wurden Sie auf einen Ladendetektiv aufmerksam, der versuchte einen mutmaßlichen Ladendieb festzuhalten. Die Beamten erfassten die Situation und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. Daraufhin versuchte der 22-Jährige Tatverdächtige erneut zu flüchten.

Die Beamten hielten den Mann dennoch trotz enormer Gegenwehr bis zum Eintreffen der, durch einen Passanten verständigten, Streifenbesatzungen fest. Bei der anschließenden Festnahme wurde eine Beamtin leicht verletzt.

Das Diebesgut (Bekleidungsstücke) im Wert von mehreren Hundert Euro, welches der 22-Jährige offenbar kurz zuvor aus einem Kaufhaus entwendete, konnte sichergestellt werden.

Der 22-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und eines Diebstahlsdelikts verantworten. / Michael Petzold

