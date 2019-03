Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (384) Zwei verletzte Frauen nach Wohnungsbrand

Lauf a. d. Pegnitz (ots)

Heute Morgen (21.03.2019) kam es in einem Mehrfamilienhaus in Lauf a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) zu einem Wohnungsbrand. Zwei Frauen erlitten dabei Verletzungen.

Die Bewohnerin eines benachbarten Gebäudes hatte gegen 07:30 Uhr die Einsatzzentrale der Polizei verständigt, da sie in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Innsbrucker Straße Feuer bemerkt hatte. Die Feuerwehren aus Lauf und Heuchling rückten für die Löscharbeiten mit einem Großaufgebot an. Zudem waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizeiinspektion Lauf mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden bei dem Brand zwei Personen verletzt. Die 83-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Frau (31) musste sich aufgrund einer Rauchgasvergiftung behandeln lassen. Die übrigen anwesenden Hausbewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Die Ursache des Brandes sowie das Schadensausmaß sind derzeit unklar. Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Beamte der Kriminalpolizei Schwabach werden die Ermittlungen zur Brandursache übernehmen.

