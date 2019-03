POL-MFR: (295) Mini-Van entwendet

Polizeipräsidium Mittelfranken

In der Nacht von Mittwoch (27.02.2019) auf Donnerstag (28.02.2019) entwendeten Unbekannte einen Mini-Van von einem Autohaus in Neustadt an der Aisch (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von circa 18:30 Uhr (Mittwoch) bis 09:00 Uhr (Donnerstag) entwendeten die Unbekannten einen nicht zugelassenen Ford Tourneo (Wert circa 35.000 Euro) von einem Autohaus in der Rudolf-Diesel-Straße in Neustadt an der Aisch. Weiterhin wurde die beiden Kennzeichen (NEA - HU 9) eines, ebenfalls auf dem Gelände des Autohauses geparkten, Pkw gestohlen. Es wird davon ausgegangen, dass die entwendeten Kennzeichen an dem oben genannten Ford Tourneo angebracht wurden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

