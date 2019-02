Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (270) Exhibitionist bereits mehrfach aufgetreten - Polizei sucht Zeugen

Erlangen (ots)

Im Zeitraum zwischen November 2018 und vergangenen Samstag (23.02.2019) trat ein Exhibitionist wiederholt im Erlanger Nord-Westen auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die erste Tat ereignete sich bereits Anfang November 2018. Den bislang letzten Vorfall registrierte die Polizei am Samstag, gegen 20:30 Uhr. Auch letzte Woche Dienstag (19.02.2019) oder Mittwoch (20.02.2019) sei der Mann beobachtet worden. Die Vorgehensweise sowie der Ort, an dem der Unbekannte bislang in Erscheinung trat, sind in allen Fällen gleich.

Der Täter machte in der Dunkelheit durch Leuchten mit einer Taschenlampe zunächst auf sich aufmerksam. Sobald er sein Ziel erreicht hatte und die Bewohnerinnen des Anwesens in der Kraepelinstraße aus dem Fenster blickten, zeigte er sich den jungen Frauen in schamverletzender Weise. Anschließend flüchtete er zu Fuß in südliche Richtung.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Täterbeschreibung:

Der Mann ist etwa 25-30 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß und hat eine schlanke Figur. Bei allen Taten war er mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Mütze bekleidet. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei sowie die Taschenlampe.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Alexandra Federl

