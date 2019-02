POL-MFR: (191) Exhibitionist klingelt an Wohnungstür

Polizeipräsidium Mittelfranken

Am Samstagabend (09.02.019) zeigte sich ein Unbekannter in der Fürther Südstadt in schamverletzender Weise. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der John.F.-Kennedy-Straße. Nachdem die Bewohnerin die Tür öffnete fragte sie ein unbekannter Mann nach einer Nachbarin und entblößte daraufhin sein Geschlechtsteil.

Als die Frau die Polizei verständigte flüchtete der Mann aus dem Anwesen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Figur, helle Hautfarbe, sprach deutsch ohne erkennbarem Akzent. Der Mann trug einen hellgrauen Anorak und führte eine kleine Sporttasche mit sich.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. / Michael Petzold

