POL-MFR: (1839) Fingerabdrücke verrieten mutmaßlichen Einbrecher

Erlangen (ots) - Wie mit Meldung 1604 vom 29.10.2018 berichtet, brach ein damals unbekannter Täter Ende Oktober dieses Jahres in eine Erlanger Klinik ein. Fingerabdrücke führten die Polizei zwischenzeitlich zu einem Tatverdächtigen.

Der Täter war im Laufe des 27.10.2018 in die Büroräume der chirurgischen Klinik in der Krankenhausstraße eingedrungen. Dort hatte der Einbrecher einen Tresor geöffnet und Bargeld entwendet. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken konnten durch ihre akribische Spurenarbeit am Tatort zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beitragen.

Fingerabdrücke, die der mutmaßliche Täter damals am Tatort hinterlassen hatte, führten die Ermittler nun auf die Spur eines 44-jährigen Mannes. Wo sich der Tatverdächtige derzeit aufhält, ist der Polizei allerdings nicht bekannt. Nach ihm wird nun per Haftbefehl gefahndet.

