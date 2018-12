POL-MFR: (1789) Zeugensuche nach Firmeneinbruch

Ansbach (ots) - Übers vergangene Wochenende (01.12.-03.12.18) brachen Unbekannte in das Bürogebäude einer Firma im Ortsteil Brodswinden ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Von Samstagnachmittag 13:30 Uhr bis Montagfrüh 05:30 Uhr drangen der oder die unbekannten Einbrecher über eine aufgehebelte Tür in das Bürogebäude in der Robert-Bosch-Straße ein. Dort durchsuchten die Täter alle Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist noch kein Entwendungsschaden festgestellt worden. Der Sachschaden an beschädigten Türen und Fenstern dürfte sich auf etliche hundert Euro belaufen.

Die Ansbacher Kripo bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Rainer Seebauer /gh

