POL-MFR: (1786) Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Nürnberg (ots) - Heute Morgen (04.12.2018) ereignete sich im Nürnberger Westen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der VPI Nürnberg fuhr ein 47-jähriger Kraftfahrer mit seinem BMW gegen 05:45 Uhr von der Lenkersheimer Straße nach links in die Sigmundstraße ein. Dabei erfasste er eine in der Fußgängerfurt gehende 59-Jährige, die gerade die Straße überquerte. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und wurde lebensgefährlich verletzt. Ein verständigter Notarzt veranlasste umgehend die Einlieferung in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an.

Die Sigmundstraße ist aktuell (07:00 Uhr) in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr um.

