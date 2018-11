POL-MFR: (1703) Verbotswidrig Plakate in Feucht geklebt - Polizei sucht Zeugen

Altdorf (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag (16.-17.11.2018) Plakate an Schaufenstern in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) geklebt und hierbei Sachschaden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher.

Die Plakate mit politischem Inhalt wurden an das Schaufenster eines Biomarktes und einer Buchhandlung in der Hauptstraße geklebt. Da sich die Plakate nicht rückstandsfrei entfernen lassen, entstand in beiden Fällen ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Aufgrund des politischen Inhalts der Plakate, übernimmt die Kriminalpolizei Schwabach die weiteren Ermittlungen. Hinweise zu den Verursachern bzw. weitere Fälle nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

