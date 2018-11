POL-MFR: (1702) Einbrüche in Uehlfeld - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Neustadt a. d. Aisch (ots) - Am Freitagabend (16.11.2018) brachen unbekannte Täter in zwei benachbarte Wohnhäuser in Uehlfeld (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Einbrecher schlugen im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr zu. In ein Wohnhaus in der Parkstraße stiegen die Täter in Abwesenheit der Bewohner über das Schlafzimmerfenster ein. Ob sie bei ihrem Einbruch Wertgegenstände entwenden konnten, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

In das unmittelbar benachbarte Anwesen gelangten die Täter über eine Terrassentür. Bei diesem Einbruch erbeuteten die Unbekannten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Auch der hier entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

An beiden Tatorten übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken die Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen werden an das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach übergeben. Zeugen, denen im Tatzeitraum rund um die Parkstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

