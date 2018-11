POL-MFR: (1668) Radfahrer raubt Handtasche - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am Freitagabend (09.11.2018) wurde einer 62-jährigen Frau in der Fürther Innenstadt die Handtasche entrissen. Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen.

Gegen 22:35 Uhr lief die Frau auf dem Gehweg in der Maxstraße in Richtung Hirschenstraße. Kurz bevor sie die Hirschenstraße erreicht hatte, fuhr ein Radfahrer an ihr vorbei und entriss ihr, trotz Gegenwehr, die Handtasche. In dieser befand sich ein geringer Geldbetrag sowie u. a. ein Mobiltelefon. Das Opfer blieb unverletzt.

Beschreibung des unbekannten Täters:

Ca. 35 - 45 Jahre alt, braune lange Haare, bekleidet mit ungepflegter orangefarbener weit geschnittener Jacke mit Kapuze.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

