POL-MFR: (1358) Motorräder und ein Sprinter entwendet

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06./07.09.18) wurden im Stadtgebiet drei Motorräder und ein Mercedes Kleintransporter entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Stadtteil Wöhrd wurde in der Wöhrder Hauptstraße eine Kawasaki mit dem amtlichen Kennzeichen N-VO 47, in der Neumarkter Straße in Gleißhammer eine Yamaha mit dem Kennzeichen N-GF 74 und in der Zerzabelshofstraße eine Kawasaki mit dem Kennzeichen N-VF 79 entwendet. Die Motorräder haben einen Gesamtwert von ca. 16.000 Euro.

Ebenfalls im Stadtteil Zerzabelshof wurde in der gleichen Nacht in der Regensburger Straße ein Mercedes Sprinter im Wert von etwa 20.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen N-AA 3006.

Die Nürnberger Kripo bittet eventuelle Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell