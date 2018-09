POL-MFR: (1357) Autofahrer wollte sich Kontrolle entziehen - Vielzahl von Anzeigen

Nürnberg (ots) - Am frühen Montagmorgen (10.09.2018) versuchte sich ein Autofahrer in der Nürnberger Südstadt einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Beamten deckten eine Reihe von Straftaten auf.

Gegen 03:00 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd einen schwarzen Opel-Fahrer in der Ulmenstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Beamten den Führerschein überprüfen wollten, flüchtete der zunächst unbekannte Autofahrer mit seinem Fahrzeug. Die Streifenbesatzung konnte den Mann jedoch in einer Sackgasse an- und festhalten.

Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich nun die Hintergründe der Flucht. Zunächst stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin fanden die Beamten in dem Fahrzeug des 35-Jährigen verbotene Böller und eine geringe Menge Amfetamin auf. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Mann das Fahrzeug unter Einwirkung von Drogen lenkte.

Somit muss sich der 35-Jährige nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen das Sprengstoff- und das Betäubungsmittelgesetz sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

