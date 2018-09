POL-MFR: (1356) Vier Verletzte bei Wohnhausbrand

Nürnberg (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden (10.09.2018) ereignete sich ein Wohnhausbrand im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf. Vier Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt.

Gegen 01:30 Uhr brach aus noch nicht geklärter Ursache Feuer in der Küche einer Doppelhaushälfte in der Windsheimer Straße aus. Hierbei brannte die Küche des Hauses vollständig aus. Mehrere Fensterscheiben wurden ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Nürnberger Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen vor Ort, löschte den Brand und verhinderte so das Ausbreiten des Feuers.

Die vier Bewohner des Hauses (28, 30, 60 und 68 Jahre alt) wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs aufgenommen.

