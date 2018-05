POL-MFR: (678) Brand in Zimmerei in Wilhelmsdorf

Neustadt a. d. Aisch (ots) - In einer Zimmerei in Wilhelmsdorf (Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) brach am Samstagnachmittag (05.05.2018) ein Brand aus. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von über einer Million Euro.

Anrufer teilten kurz nach 15:00 Uhr mit, dass Flammen aus dem Dach der Zimmerei in der Gewerbestraße schlugen und eine starke Rauchentwicklung festzustellen war. Rund 100 Mann der Freiwilligen Feuerwehren aus Wilhelmsdorf, Emskirchen, Neustadt a. d. Aisch, Ebersdorf und Oberreichenbach, sowie Kräfte der Werksfeuerwehr eines benachbarten Großbetriebes waren im Einsatz, um der Flammen Herr zu werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches herrschte in der Firma kein Betrieb. Der Feuerwehr gelang es mit Atemschutz einen Hund aus dem direkt angrenzenden Wohnhaus zu retten. Der Eigentümer war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zugegen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch sperrte die Zufahrt zum Brandort. Ein Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen. Die Kripo Ansbach wird im weiteren Verlauf die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufnehmen. / Robert Sandmann

