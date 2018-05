POL-MFR: (667) Motorradfahrer verunglückt

Ansbach (ots) - Am Donnerstagabend (03.05.2018) ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall bei Sachsen b. Ansbach (Lkrs. Ansbach). Ein Motorradfahrer wurde tödlich verletzt.

Gegen 22:45 Uhr befuhr der 25-jährige Mann mit einem Motorrad die Kreisstraße AN 12 von Neukirchen kommend in Richtung Sachsen bei Ansbach. Hierbei scherte er zum Überholen eines Pkw auf die Gegenfahrbahn aus. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet er während des Überholvorgangs in den linken Straßengraben und überschlug sich mehrfach.

Der 25-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er trotz umgehend eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Insassen des überholten Pkw Mini leisteten Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle zusammen mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ab. Die drei Ersthelfer blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es während des Überholvorgangs zu keinem Kontakt zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Sachsen bei Ansbach unterstützte hierbei die Ausleuchtung der Unfallstelle und bei der Verkehrsregelung.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallgeschehens beauftragt.

Michael Petzold/n

