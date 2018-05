POL-MFR: (666) Brand eines leerstehenden Verwaltungsgebäudes

Erlangen (ots) - Am 04.05.2018 gegen 00:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Weinstraße in Erlangen-Eltersdorf gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits ein leerstehendes Verwaltungsgebäude auf einem ehemaligen Firmengelände in Vollbrand.

Nachdem zunächst nicht auszuschließen war, dass sich noch Personen auf dem Gelände befinden, erfolgte eine Absuche durch mehrere Polizeistreifen. Die Absuche verlief ergebnislos.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Erlangen gelöscht.

Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken vor Ort übernommen.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

/Stefan Winkler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Einsatzzentrale

Telefon: 0911/2112-1520

Fax: 0911/2112-1525

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell