POL-MFR: (354) Versuchter Einbruch in Autohaus

Ansbach (ots) - Im Zeitraum von Samstagmittag (24.02.2018) bis Montagfrüh (26.08.2018) versuchten Unbekannte in ein Autohaus in Neuses bei Ansbach (Lkrs. Ansbach) einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Einbrecher versuchten über eine Tür in die Werkstatt des Autohauses in der Rothenburger Straße zu gelangen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. In das Gebäude gelangten die Unbekannten nicht.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold

