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Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße
Taschendiebstahl - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Eine bislang unbekannte Täter hielt am 06.07.2026, gegen 12.35 Uhr, in einem Verbrauchermarkt auf der Bilholtstraße in Olfen ein Klemmbrett über die Tasche einer 68-jährigen Olfenerin. Dabei versuchte er etwas aus der Handtasche der Seniorin zu entwenden. Die 68-Jährige bemerkte den versuchten Taschendiebstahl und rief um Hilfe. Der unbekannte Täter und eine weitere unbekannte Person flüchteten daraufhin aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Die gesamte Tathandlung wurde durch Kameras des Verbrauchermarkts aufgezeichnet.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

   - männlich
   - ca. 170cm
   - kräftige Statur
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - dunkle, lockige Haare
   - schwarzer Bart

Person 2:

   - männlich
   - ca. 180cm
   - schlanke Statur
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - weißes T-Shirt

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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