Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hauptstraße

Einbruch in eine Verkaufshütte

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Verkaufshütte auf der Hauptstraße in Havixbeck ein und entwendete aus dieser eine Waage und diverse Lebensmittel.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

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