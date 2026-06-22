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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hauptstraße
Einbruch in eine Verkaufshütte

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Verkaufshütte auf der Hauptstraße in Havixbeck ein und entwendete aus dieser eine Waage und diverse Lebensmittel.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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