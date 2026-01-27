POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Transporter aufgebrochen aber an Tür zum Firmengebäude gescheitert
Coesfeld (ots)
Unbekannte brachen in Olfen einen Transporter auf einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße auf. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Werkzeuge. Weiter versuchten sie, eine Tür zu einem angrenzenden Gebäude gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag (23.01.), 20.30 Uhr und Montag (26.01.), 06.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.
