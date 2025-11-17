Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße

Minderjährige flüchten mit dem Auto vor der Polizei

Coesfeld (ots)

Am späten Freitagabend, den 15.11.2025 (gegen 22.45 Uhr) meldete ein aufmerksamer Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug, das auf einem Parkplatz in der Nähe des Kinos in Lüdinghausen mutmaßlich driften sollte. Als die Polizei eintraf und versuchte das Auto zu kontrollieren, flüchtete der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Er schaltete dabei während der Nachfahrt die Beleuchtung des Autos aus und missachtete eine "rote Ampel". In einem Wohngebiet konnte der Wagen schließlich angetroffen werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer aus Senden nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Alkohol- und Drogentests verliefen negativ. Auch die anderen Insassen waren minderjährig und wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell